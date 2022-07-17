دمرتني سنين وسنين.. أيتن عامر تخرج عن طورها تكشف ما فعلته شقيقتها وفاء معها بكل جرأة

أكدت الفنانة أيتن عامر أنها انزعجت من تصريح شقيقتها الفنانة وفاء عامر حول خيانة الزوج، الذي قالت فيه: "لو جوزي خانني يبقى العيب فيا".

وأوضحت أنها اختلفت مع شقيقتها بعد هذا التصريح، وأخبرتها أنه غير مناسب لأنه لا يوجد مبرر للخيانة.

أضافت أيتن خلال اللقاء الذي جمعها بشقيقتها وفاء في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، أنها أخبرت شقيقتها أنه لا توجد أسباب للخيانة،.

ولا يمكن تبريرها سواء من الرجل أو المرأة، قائلة: "قلت لها مفيش أي سبب للخيانة أصلا.. في إن حضرتك تيجي تقولي إحنا مش قادرين نكمل مع بعض ولازم ننفصل وبعد كده اعمل اللي أنت عاوزه.. إنما خيانة لأ".

وأشارت إلى أنها عندما عرض عليها دور "رقية" في مسلسل "مكتوب عليا"، تخوفت من تقديمه في البداية لأنها لا ترى نفسها ممثلة كوميدية ولا تحب الشخصيات "المدلوقة في الحب".

وقالت: "لما اتعرض عليا مسلسل مكتوب عليا خوفت وقلقت إني هقدر اعمل الدور ده ولا لا.. لأن أنا مش شايفة نفسي ممثلة كوميدية خالص، وأنا اصلا ضد إن الست تدلق في الحب أو في أي علاقة".

وتابعت ضاحكة: "تعبت بسبب تصرفات وفاء وإنها مدلوقة دايما، وفاء دمرت لي مرارتي سنين وسنين، وفاء بتقعد تحب في جوزها بطريقة صعبة، شوفتي جلجل ورقية؟! شوفتي بتحبه ومدلوقة ازاي؟! أهي دي رقية، والمصحف الشريف هي".

ومسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، .

وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.