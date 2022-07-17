بعد قصة حب طويلة.. زواج عبد الفتاح جريني يشعل مواقع التواصل الإجتماعي والزوجة أجمل مطربة مغربية

اعلن المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني استعداده للاحتفال بحفل زفافة في الأيام المقبلة على مطربة مغربية.

وعلمت مصادر مقربة من الفنان أنه يعيش قصة حب مع فنانة مغربية جميلة جداً، ومن المقرر أن يقيم حفلين زفاف، الأول في وطنهما المغرب، والآخر في دبي حيث يقيمان حاليا.

يذكر أن عبدالفتاح الجريني كشف خلال مقابلة إذاعية عبر محطة "بانوراما FM" مع الإعلامية بسنت شمس الدين مؤخرا أنه يعيش قصة حب.

كما تحدث جريني عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية، وهو انشغاله بمرض والدته التي رافقها في أيامها الأخيرة وظل بجوارها في المغرب.