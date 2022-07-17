عندما سألوا منة عرفة عن سبب طلاقها وخراب بيتها؟ فأجابت دون خجل وكشفت المستور

كشفت الفنانة منة عرفة أن الطلاق لم يقع بينها وبين زوجها رسميا حتى الآن.

وأوضحت في مقابلتها مع برنامج "ضرب نار" من تقديم داليا فؤاد على قناة القاهرة والناس، أنها انفصلت عن زوجها قبل شهر ونصف، مؤكدة أن علاقتهما جيدة ويتواصلان بشكل يومي.

وقالت منة عرفة عن سبب عدم وقوع الطلاق بشكل رسمي: "قبل ما الطلاق بيحصل في حاجات لازم تخلص"، مؤكدة أن قرار الطلاق ليس نهائي وأضافت: "كل شيء نصيب ممكن تكوني مقررة حاجة وبعدها الموضوع يتقلب وتلاقي نفسك في حتة تانية خالص".

وأكدت وجود محاولات من زوجها والمحيطين بهما لعودتهما مرة أخرى، موضحة: "خراب البيوت مش سهل.. أحنا مش بنكره بعض ولا أعداء، في ما بيننا علاقة طيبة واحترام وكل حاجة حلوة، لكن حياتنا مع بعض دي حاجة تخصنا".

وأشارت منة عرفة إلى انفصالها عن زوجها بسبب تصريحاته الإعلامية التي ورطتها في أزمات مع بعض الفنانين، قائلة: "مش لازم عشان إحنا متجوزين يبقى إحنا لازقين في بعض، يبقى هو عمل أنا معاه".

يذكر أن منة عرفة ومحمود المهدي، عقدا قرانهما في يونيو الماضي، بعد قصة حب جمعتهما.