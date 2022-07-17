لن تصدق ان هذه الفاتنة التي ابهرت الجميع هي زوجة الفنان محمد ثروت.. ممثلة كبيرة دخلت عالم الفن من أوسع أبوابه!

وقع الفنان محمد ثروت، ضحية حلقة الليلة من برنامج "رامز موفي ستار الذي يعرض على شاشة (إم بي سي مصر).

ونعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الكوميدي الذي لمع نجمه بقوة خلال السنوات الماضية:

_ من مواليد 7 أكتوبر 1979، ويبلغ من العمر 42 عاما.

_ حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس، وبعدها اتجه للفن.

_ شارك في مسرحية "قهوة سادة" بمركز الإبداع الفني وكانت انطلاقته الحقيقية.

_ بدأ عمله في السينما عام 2009 من خلال فيلم "ولاد العم" مع النجم كريم عبدالعزيز.

_ من أبرز أعماله في السينما: (جحيم في الهند، عسل أبيض، عفريت ترانزيت، صاحب المقام، جدو نحنوح، الكويسين، قلب أمه) وغيرها.

_ في الدراما التليفزيونية شارك في عدد من الأعمال أبرزها: (كاريوكا، عزمي وأشجان، أرض النفاق، رجالة البيت، اللعبة) وغيرها.

_ اشتهر بتقديم الأعمال الكوميدية، وقيل إنه يقلد الفنان الكبير سمير غانم، بينما رد قائلا إن سمير غانم هو نجمه المفضل.

_ بعد قصة حب دامت 16 عاما تزوج من الفنانة منى جمال، وأنجب منها ابنته "دهب".

_ قالت زوجته في أحد اللقاءات إنه تأخر عن حفل زفافهما 4 ساعات بسبب ارتباطه بعمل.