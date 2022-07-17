مفاجأة من العيار الثقيل... ميدو يعلن توقيع محمد صلاح رسمياً عقداً مع كبير أندية إسبانيا وخروجه مـن ليفربول... لن تصدق من يكون.!!

في مفاجأة من العيار الثقيل، أكد النجم أحمد حسام ميدو أن محمد صلاح لاعب ليفربول قام بالتوقيع لكبير أندية إسبانيا.وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية عبر فيس بوك : علي مسئوليتي محمد صلاح قام بالتوقيع لنادي برشلونه الأسباني .

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الموسم المقبل 2022-2023، وترفض إدارة ليفربول شروط صلاح المالية لتجديد العقد، بسبب سقف الرواتب.

يذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول مؤخرا للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فياريال الإسباني بخمسة أهداف مقابل هدفين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 28 مايو الجاري، على ملعب “دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية “باريس”.