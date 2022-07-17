خفايا صادمة وراء سر اختفاء الفنان المصري صلاح السعدني ورفضه التمثيل مجددا

في يوم 23 أكتوبر عام 2021 قام عمدة الدراما النجم الكبير صلاح السعدني بالإحتفال بعيد ميلاده الـ78 فى هدوء مع أسرته بعيدًا عن الأضواء والضجيج فى عزلته التى اختارها لنفسه منذ ما يقرب من 8 أعوام.

الفنان صلاح السعدنى العمدة والذي لم يتغيب يومًا عن وجدان وقلوب جماهيره الذين يعيش معهم ويعيشون معه بالرغم من البعد والغياب، والذين يرون فى صورته ابن البلد الجدع البطل خفيف الظل المبدع المثقف الذى يشبههم وييشبهونه، عمدة الدراما الذى ترك فراغا كبيرا ولم يستطع أحد ملء مكانه.

صلاح السعدنى المبدع المحترف الذى يمتلك قدرات خاصة، ويحمل الكثير من صفات حسن أرابيسك ومهاراته، وربما حظه أيضا، يهتم بإتقان قطعه الفنية التي لا يمكن تكرارها أو تقليدها، يعشقها ويندمج فيها ويمنحها من روحه، وحين لا يجد قطعة فنية يمكنها أن تحمل نفس الصفات، يبتعد رغم عشقه لفنه، لا يعنيه الكم، ويكفيه أن يصنع قطعة نادرة لا يستطيع غيره صنعها، فتخلد اسمه في سجل التاريخ وفى ذاكرة جمهوره وعشاق فنه.

جسد شخصيات رسخت فى ذاكرة الملايين وأصبحت علامات فى تاريخ الدراما، ومنها شخصية عاطف فى "أبنائى الأعزاء شكرا"، العمدة سليمان غانم فى "ليالى الحلمية"، ونصر وهدان القط فى "حلم الجنوبى"، ودكتور عزيز محفوظ فى مسلسل "الأصدقاء"، والحاج عبد القادر عوف فى "كفر عسكر"، والمعلم ابراهيم العقاد فى "الباطنية".

، وكان آخر الأعمال التى قدمها عمدة الفن شخصية عبد القادر فى مسلسل القاصرات عام 2013 وبعدها ابتعد عن الأضواء ولكنه لم يبتعد عن قلوب ووجدان الملايين من محبيه وعشاق فنه.

ابتعد العمدة منذ فترة طويلة عن الظهور فى أى مناسبات فنية أو اجتماعية، ويرفض الظهور الإعلامى وفرض على نفسه نوع من العزلة، حتى أنه لم يكن يرد على هاتفه، و كانت زوجته تتولى مهمة الرد لطمأنة من يتصل للاطمئنان عليه.

وكان أحدث تصريح للعمدة عندما تحدثنا معه تليفونيا بمناسبة عيد ميلاده العام قبل الماضى 2019 ، حيث طمأن العمدة جمهوره عبر اليوم السابع فى أول تصريح بعد عزلة وغياب طويل،مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة ويعيش فى هدوء مع أسرته وأبنائه وأحفاده.

وقال العمدة صلاح السعدنى لليوم السابع: "أنا بخير الحمد لله وصحتى مستقرة ومستمتع بحياتى الهادئة بعيدا عن الضجيج والأضواء بين أحفادى وأبنائى".

وكانت أحدث صور لعمدة الدراما الذى أصبح يكره الأضواء والتصوير والضوضاء تلك التى التقطها ابنه الفنان أحمد السعدنى ونشرها عام 2018 عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقاً: "أبويا من كتر ما اتصور في حياته مبقاش يكره قد التصوير..بس أنا صورته بالعافية، قلت له أنت واحش ناس كتير عايزين يتطمنوا عليك..صحيح أنا اللي دفعت التمن بقفا مُعتبر بس كله بيعدي..صباح الفل".

ابتعد صلاح السعدنى عن الظهور لعدة أسباب منها الحالة الصحية، وحالة الحزن التى أصابته بعد فقد عدد من أعز أصدقائه ومنهم الفنان نور الشريف الذى زاره قبل وفاته بشهر وقضى معه يوما كاملا، وارتبطا معا بأجمل ذكريات الصبا والشباب، وزاد حزنه بعد وفاة محمود عبدالعزيز ومحمد وفيق.

كما لم يجد العمدة خامات فنية تليق بتاريخه الذى تعاون فيه مع كبار صناع الدراما وكتابها، ومنهم أسامة أنور عكاشة، ومحمد صفاء عامر والمخرج اسماعيل عبدالحافظ. ومع الاحتفال بعيد ميلاده هذا العام تحدثت زوجة الفنان الكبير صلاح السعدنى لليوم السابع لطمأنة الجمهور على حالته الصحية.

وقالت زوجة عمدة الدراما أنه بصحة جيدة وخرج من حالة الاكتئاب والحزن التى عانى منها بسبب رحيل أصدقائه ورفاق مشواره. وكشفت الزوجة عن أن الأحفاد لعبوا دورًا كبيرًا فى تخفيف حالة الحزن التى أصابت الفنان الكبير صلاح السعدنى بعد وفاة أقرب أصدقائه.

وقالت السيدة منى زوجة الفنان الكبير صلاح السعدنى :" الحمد لله هو زى الفل لكنه اكتفى بما قدمه من أعمال وتاريخ فنى يفخر به ويفضل الحياة فى هدوء بعيداً عن الأضواء، وهو الأن يقضى أغلب أوقاته مع أحفاده ، ويتابع الأعمال الدرامية ويشعر بسعادة كبيرة وهو يتابع أعماله الفن التى يتم إعادتها، كما يتابع ما ينشر عنه فى وسائل الإعلام" .

وأشارت زوجة الفنان الكبير إلى أن الزعيم عادل إمام يتواصل مع العمدة صلاح السعدنى تليفونيا من وقت لأخر وكذلك الفنانة هالة صدقى وعدد من الفنانين الذينمن عملوا معه سواء فنانين كبار أو شباب ، وكلهم بيحبوه لأنه مكانش بيعمل أى مشكلة مع حد أثناء العمل.

وكان بيحب الكل وعمره مااتكلم فى أجر ولا اسم على التتر، وكان بيساعد الكل"كما كشفت زوجة عمدة الدراما أن ابنه الفنان أحمد السعدنى حاول أكثر من مرة إقناعه للعودة للفن والتمثيل حيث يتمنى أن يجمعهما عمل فنى ولكن الفنان الكبير صلاح السعدنى رفض مكتفياً بما قدمه خلال مشواره وتاريخه الفنى.تفاصيل مؤلمه للغاية .