عندما سألو أحمد الفيشاوي: مين أكتر ممثلة نفسك تتجوزها؟ الأخير أجاب دون خجل وبكل جرأة!

شارك الفنان أحمد الفيشاوي صورا جديدة له في أحدث ظهور من الجيم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي البوستر الرسمي لفيلم "أشباح أوروبا" استعدادا لطرحه موسم عيد الفطر بدور العرض.

وكتب أحمد الفيشاوي على بوسترات الفيلم الرسمية: "أبطال أشباح أوروبا هيستنوكو من أول أيام عيد الفطر المبارك".

في أكثر من لقاء متلفز كان قد صرح الفنان المصري الشاب أحمد الفيشاوي بأن الفنانة التي يرغب في الزواج منها هي الفنانة المصرية الشهيرة "شيرين رضا".

وأشار الفيشاوي في كل لقاءاته التي سئل فيها عن الموضوع إلى أنه يوجد حب بينه و"رضا" ولكن لم يوفقهم الله للزواج.