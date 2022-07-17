لن تصدق من يكون حفيد عواطف حلمي.. فنان شهير دخل التمثيل من أوسع أبوابه ووالده نجم سينمائي كبير!

قالت الفنانة عواطف حلمي، إنها ورثت جمالها عن والدتها وأن ابنتيها أماني وجيهان إحداهما ورثت ملامحها ولون عينيها الأخضر، والأخرى ورثت ملامح والدها.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "نص الحدوتة"، مع الإعلامية شيرين سليمان، والمذاع عبر فضائية cbc: "نور خالد النبوي، هو حفيدي وحبيب قلبي وهو من يطلب مني عمل اللحمة المشوية له، وأحفادي الآخرين هم كريم ومازن وأدهم وجودي".

وكشفت عن أنها لم تكن ترغب في أن يدخل مجال التمثيل، وذلك لأنه مشوار صعب والناس تعتقد أنه سهل ويُكسب أموالًا، ولكن الممثل يجب أن يفحت في الصخر حتى يشتهر، مشيرة إلى أنها لم تكن تريد له أن يكرر التجربة ولكن "اللي ربنا كاتبه، لأن الواحد يولد تاريخه كله يكون مكتوبًا".

وحصنته خلال اللقاء من الحسد قائلة: "حبيب قلبي عسل الله أكبر عليه وربنا يبعد عنه العين".

كما كشفت أن أحفادها دائمًا مشغولون ولا يتابعون أدوارها وعندما تسألهم يعتذرون لانشغالهم بأشياء أخرى، قائلة: "لا أحد يناقشني إنتي عملتي إيه ولا الدور بتاعك، ومفيش حد بيعبرني".