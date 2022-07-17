هتأدي أدوار الإغراء عادي؟ دينا الشربيني أجابت بكلّ جرأة ودون ذرة خجل !

بعد سؤال وجه إليها، عبّرت الفنانة دينا الشربيني عن رأيها في مشاهد الإغراء التي تُقدَّم في السينما، وعن قبولها تصوير هذه المشاهد من عدمه.

جاء ذلك خلال استضافتها في الجزء الثاني من حلقتها في برنامج "حبر سرّي"، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"

وتابعت الفنانة الشربيني أن الممثل دائماً يحمل رسالة هادفة الى الجمهور، فدوره هو تجسيد تلك الشخصيات، لتوعية المواطن بخطورة بعض الأمور بالكشف عن نهايتها السيئة.

وقالت الفنانة الشربيني في اللقاء عن علاقتها بالأكل: "بحب الأكل جداً، وعمري ما عملت دايت"، مشيرة إلى أنها لا تطبخ ولكن تميل قليلاً لتعلّم الطبخ.