بلا قلب ولا رحمة علي ربيع طرد زوجته من بيته واحتفل في يوم دفن دلال عبد العزيز وما فعله بابنته لا يصدق.. جوانب صادمة لا تعرفها عنه!!

حصد فيلم "زومبى" من بطولة على ربيع إيرادات بلغت 82,967 ألف جنيه مؤخراً، ليصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 18مليوناً و330 ألف جنيه فى شباك التذاكر، منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى.

فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

.وعلي ربيع هو أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر اليوم رغم صغر سنّه عاش فترة صعبة على الصعيد العاطفي بعد أن فضحته زوجته الأولى.

من المعروف أنّ علي بعيد عن الإعلام ونادراً ما يتطرّق إلى حياته الخاصة وعلاقته بزوجته، ولكن بعد أن أنجبا طفلتهما الأولى “مليكة” وقعت الحرب بينهما.

خلافات خاصة انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن طريق الزوجة والتي كشفت أنّ زوجها عاملها وإبنتها بطريقة غير محترمة.

كما أكّدت أنّه طردهما من منزله بطلب من والدته حسب قول الزوجة، فما كان منها إلاّ أن فضحته عبر السوشيال ميديا وأكدّت أنّها لن تسامحه على ما فعله بها وبابنتها.

ولكن علي لم يردّ على كلّ هذه البلبلة وصدم الجميع عندما انتشر خبر زواجه من شابة خارج الوسط الفني بعد عام تقريباً على فضيحته مع زوجته الأولى.

ولم تمنع وفاة النجمة دلال عبد العزيز من احتفال ربيع بزواجه الثاني حيث أقامه بطريقة عائلية فقط.ولم يُعلن علي خبر زواجه ولم ينشر أي صورة له من حفل الزفاف في تلك الفترة.