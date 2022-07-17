هل حقاً توفى عبد الحليم حافظ بسبب خطأ طبي ؟ .. الكشف عن حقيقة وفاته مؤخراً وجمهوره في صدمه وذهول..

أوضح محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، حقيقة ما تم تداوله في الفترة الأخيرة حول وفاة العندليب بسبب خطأ طبي في لندن.

وبحسب مواقع مصرية، قال شبانة في تصريح له أن أساس مرض العندليب الأسمر هو إصابته في طفولته بـ البلهارسيا. وهي التي سببّت له تليفاً في الكبد، وتبعه دوالي مريء وانفجار الأوردة في المعدة والشرايين.

وأضاف نجل شقيق العندليب: عندما حاول الأطباء أخذ عينة من الكبد، لم يجدوا شيئا لأن الكبد كله كان تليف، وهذا ما تسبب له بالنزيف أي لم يكن نتاج خطأ طبي كما يتردد لأن خلاص الكبد كان انتهى وكان من المفروض أن يقوم بعملية زرع.

واختتم: “الأطباء قاموا بحقن العندليب الأسمر، وقالوا هنستنى نشوف إيه الأخبار، لكن الجسم لم يتحمل والأوردة انفجرت”

وتوفي العندليب عبدالحليم حافظ يوم 30 مارس عام 1977 خلال وجوده في لندن للعلاج، وعاد جثمانه إلى مصر للصلاة عليه ودفنه في مقابر العائلة.