علامات الساعة تظهر فـي السعودية... عريس يربـط عروسته فائقة الجمال علـى السرير في ليلة الدخلة ويطلب من صديقه أن يفض بكارتها والصدمة في ردة فعلها الّتي لا تخطر علـى بال إبليس.!!

في واقعة وصفت بالصادمة لاسيما بعدما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودي بقصةٍ صادمة لعروس عروس من تبوك انقلبت حياتها الى جحيم بعد أسبوعين من زواجها.

وفي التفاصيل، فإنّ العروس وتدعى ندى (24عاماً) أصيبت بفقدان الذاكرة وأدخلت المصحة النفسية بعد اسبوعين من زواجها جراء التعنيف من زوجها.



ووصل الأمر بالزوج خلال فترة شهر العسل إلى ادخال ذئب بشري إلى زوجته ندى في غرفة نومها، وهو يقوم بتعنيفها، وتهدديها، ما تسبب في صدمة نفسية، وعصبية للعروس الشابة.

من جانبها، قالت شقيقة العروس إنها لم تتواصل مع شقيقتها ندى بعد زواجها؛ لأنها بشهر العسل، ولم يرغبوا في إزعاجها، مؤكدة أنها لم تكن تشتكي من أي مشاكل نفسية أو صحية.