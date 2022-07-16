لن تصدق ما فعله الفنان مصطفى فهمي بطليقته فاتن موسى أمام الناس وبدون ذرة حياء!! تفاصيل مثيرة

أصدر الممثل المصري مصطفى فهمي بيانا رد فيه على ادعاءات طليقته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى بحسب ما قال وذلك حولا ملابسات تطليقه لها غيابيا.

وأكد مصطفى فهمي في بيانه ان كان ناقش من قبل قرار الطلاق مع طليقته فاتن موسى بمشاركة والدها وشقيقها لأن الحياة الزوجية بينهما اصبحت مستحيلة.

وردا على ادعاءها بتبديد ممتلكاتها الخاصة، قال فهمي في البيان: “تدعي أني أخذت ملابسها وأحذيتها فعلى الجميع أن يعلم أني تزوجتها ولديها شنطة ملابس واحدة، وطلقتها وهي تملك 18 شنطة ملابس، إلى جانب مقتنيات خاصة اشتريتها لها، فضلا عن سيارة جديده كتبتها باسمها بمبلغ 400 ألف جنيه، ومبلغ 500 ألف جنيه مؤخر صداق”.

وأضاف فهمي في بيانه: “لم تكن تكف عن الطلبات المادية التي تفوق قدرتي حيث طلبت مني شراء شقة لها في بيروت بمنطقه تسمى “الروشة” قيمتها 3 مليون دولار، وفيلا بحمام سباحة في أحد المنتجعات بالقاهره بمبلغ 12 مليون جنيه، كما طلبت شراء شاليه في الساحل باسمها لا تقل قيمته عن 6 مليون جنيه، وشاليه في منطقة العين السخنه قيمته عن 4 مليون جنيه”.