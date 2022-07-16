ظهور مفزع ومخيف .. تشوه جميلة الجميلات (كارينا كابور) والجمهور حزين .. لن تصدق كيف أصبحت زومبي مرعب في هيئة بشر - صورة صادمة

أفزعت صورة تم مشاركتها في السوشيال ميديا محبي انجمة الهندية الشهيرة كارينا كابور. وظهرت كارينا في الصورة وقد تشوهت ملامحها الجميلة بشكل كبير وأصبحت سمينة للغاية.

وبدت كارينا كابور منتفخة الوجه بشكل كبير وقيل أن ذلك بسبب حملها. كارينا كابور من مواليد مدينة مومباي بالهند 20 سبتمبر 1980، درست في مدرسة جامنباي نارسي الثانوية، وتخرجت من كلية ميثيباي في مومباي

، وارتبطت بعدد من نجوم بوليوود، منهم الممثل شاهيد في عام 2004. وفي 2008 ارتبطت بالممثل سيف علي خان الذي تزوجت منه في أواخر 2012 وأنجبت منه طفلها تيمور علي خان، وهي من أشهر نجمات الهند في العالم.