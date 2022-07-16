أصبح عجوزاً بديناً.. إطلالة مخيفة وصادمة لـخضير بطل لن أعيش في جلباب أبي.. ماذا أصابه؟!

عرفه الجمهور كطفل أدى دور "أشرف" ابن عفاف "سعاد حسنى" فى فيلم غريب فى بيتى مع الراحل نور الشريف، ثم الطفل "أحمد" الذى أدى دور هشام سليم خلال طفولته فى فيلم "تزوير فى أوراق رسمية" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

توالت أعماله المختلفة حتى ذاعت شهرته أكثر بعدما اشتد عوده وأصبح شابا يافعا، عندما أدى دور "خضير" مع نور الشريف أيضا فى المسلسل الذى مازال يواصل نجاحاته حتى الآن برغم مرور نحو 26 عاما على عرضه وهو مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، ثم دور "شمس" ابن الفنان الراحل شعبان حسين "ثروت" فى حلقات مسلسل يوميات ونيس، للفنان الكبير محمد صبحى.

الفنان مؤمن حسن، كان واحدا من أشهر ثلاث أشقاء عملوا فى المجال الفنى، مع أشقائه نبيلة حسن ونادر حسن، وبدأ التمثيل فى عمر 6 سنوات، ومع مرور الأيام والأعوام، لم تتغير ملامحه لكن شابها الشعر واللحية ذاتا اللون الأبيض، ولم يعد هو الطفل الذى اعتاد رؤيته الجميع،

وصار عمره حاليا على مشارف الخمسين، ويظهر ذلك من خلال الصور التى يشارك بها متابعيه ومحبيه عبر حساباته على السوشيال ميديا، خاصة "فيسبوك".

واعتاد مؤمن حسن، على نشر صور له مع أسرته التى تتضمن زوجته رشا سليمان، وأولاده مريم وسما وعمر وغزال، وكان آخر هذه الصور "صورة سيلفى" تم التقاطها فى أغسطس 2020، لكن أعيد نشرها مجددا، وظهروا جميعا مرتدين الملابس ذات الألوان الصفراء.

غاب «مؤمن» عن الوسط الفني ما يقارب 15 عامًا منذ أن سافر إلى عمان في 2005، لكنه لم يغب عن الأضواء، فقد شارك قبل عامين في مسلسل «رهن اعتقال» وكان العمل مزيجًا من الدراما المصرية والسعودية، لكن عرض المسلسل على قناة مشفرة حرمه من أن تصل أصداء نجاحه للجمهور المصري، وهو ما جعل فرحته بالعمل منقوصة.

الرصيد الفني الكبير لمؤمن حسن.. منحه النجومية المبكرة، لكنه حرمه من العودة للفن بسهولة بعد أن أنهى أعماله في الخارج وعاد للقاهرة، لأنه وجد الزمن والأشخاص تبدلوا، ووجد نفسه مطالبًا بالخضوع لتجربة أداء، ليتعرف المخرجين على إمكانياته الفنية،

وكأنّه هاو يرغب في دخول عالم الفن للمرة الأولى، وهو دفعه إلى أن يؤسس شركة للاستثمار العقاري، مستفيدًا من خبرته في التسويق خلال فترة عمله في الخارج، ليؤمن لنفسه دخلًا يحميه من تقديم أي تنازلات فنية لم يعتدها في طفولته، ولن يقبلها بعد أن أصبح على مشارف الخمسين.