شكلها صدم المتابعين.. ظهور صادم لديانا حداد في أول فيديو بعد الاختفاء.. ماذا حدث لها؟

نشرت الفنانة ديانا حداد، أول منشور لها عبر حسابها على "انستجرام" بعد أن قامت بحذف جميع صورها ومعلوماتها عليه في خطوة مفاجئة ببداية شهر يوليو الجاري.

ديانا حداد نشرت فيديو مدته 14 ثانية فقط بالأبيض والأسود ظهرت فيه بشكل صدم المتابعين في لحظة تستعد فيها لحدث معين لم يكشف الفيديو أي تفاصيل عنه، لكن توقع الجمهور أنه عمل فني جديد تنوي النجمة ديانا حداد طرحه لتعود به بعد فترة من الاستراحة خلال الأيام الماضية.

وفضلت أن يشاهدها الجمهور في الفيديو فقط بدون صوت، وبإضاءة منخفضة، ليزيد الأمر من حماسه للعمل الجديد، كما نشرت ديانا حداد أيضا صورة لها بالأبيض والأسود عبر حسابها على "فيس بوك" لفتت أنظار محبيها.

وعادت ديانا حداد من جديد للسوشيال ميديا بعد أيام من انقطاعها عنها بشكل كامل وحذف صورها من حسابها على "انستجرام"

وكذلك تعطيل عمل حساباتها الأخرى بشكل أثار حيرة وتساؤلات الجمهور حول هذه الخطوة وحقيقة تفكيرها في الاعتزال، لتظهر النجمة الشهيرة وترد على هذه التساؤلات بشكل حاسم، كما جاء أحدث ظهور لها ليكشف عن تفاصيل جديدة.

https://www.instagram.com/dianahaddadofficial/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e0c7fc4a-f947-4be0-8378-992709ff51ba