علامات الساعة تظهر في السعودية: خمسيني سعودي يزوج ابنته لرجلين في وقت واحد ... وفي ليلة الدخلة حدث مالم يكن في الحسبان ولايصدقة عقل.!! (تفاصيل مثيرة)

أفادت وسائل إعلام سعودية أن النيابة العامة بجدة في صدد التحقيق مع مواطن سعودي في الخمسين من عمره أقدم على تزويج ابنته لرجلين في الوقت نفسه.



وفي تفاصيل القضية، أقام الزوج الأول عقد قرانه على الفتاة، ليغادر بعد شهرين إلى خارج جدة، لتعود الزوجة إلى منزل والدها لزيارتهم، الا أن الوالد دبّر لها زيجة ثانية في حين أن ابنته لم تزل على عصمة زوجها الأول.

وقد تم كشف احتيال الأب، بعدما تلقى الزوج الأول اتصالاً مفاده أن زوجته تزوجت من رجل آخر، فتواصل هاتفياً مع الزوج الثاني، ليتقدم الزوجان من بعدها بشكوى ضد والد الفتاة، متهمين إياه بتزويج ابنته لهما في التوقيت نفسه.



كما كشف الزوج الثاني للنيابة العامة أنه تقدم لخطبة زوجته من والدها على أنها بكر، إلا أنه اكتشف عكس ذلك بعد زواجه منها، ويواجه والد العروس تهمة مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل.