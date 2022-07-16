مليونير السينما المصرية.. دخل مستشفى المجانين لهذا السبب الصادم ومات يشحت على سرير الدرجة الثالثة!

اسمه الحقيقي على خليل سالم، أما الكسار فهو كنية عائلة والدته، فاتخذه كلقب له تكريماً لها، وُلد في 13 يونيه عام 1887.

، بحي البغالة بالقاهرة، امتهن في بداية حياته مهنة "السروجي" التي كان يمتهنها والده، ولكنه لم يستمر فيها، ولم يتمكن من احترافها، فاتجه للطبخ.

علي عمل كمساعد طباخ لخاله، وهو في التاسعة من عمره مما أتاح له فرصة الاختلاط مع النوبيين من بوابين وسفرجية وتعلم لهجتهم وطريقة كلامهم.

، ولكن كان حبه للتمثيل مرافقاً دائماً له، حتى كون في عام 1907 فرقة تمثيل وسماها «دار التمثيل الزينبي»، ثم انتقل إلى فرقة دار السلام "بحي الحسين".

ومن هنا بدأت شهرة الفنان الكوميديان، وذاع صيته خاصة بعد أن أبتدع شخصية الخادم البربري "عثمان عبد الباسط" التي نافس بها شخصية "كشكش بيه" التي كان يجسدها الممثل الراحل نجيب الريحاني.فرقة الكسار زادت نجاحاً بعد انضمام الشيخ زكريا أحمد لها، حيث قدم لها مجموعة من الألحان المسرحية،

ولم يقتصر نجاح علي على مصر، بل سافر إلى الشام وقدم مسرحياته هناك، ونجحت نجاحاً كبيراً، ليمر بعدها بأزمة تؤدي إلى إغلاق مسرحه بالقاهرة بعد أن قدم عليه أكثر من 160 عرضاً مسرحياً.

السينما كانت المحطة الأكثر إبهاراً في حياة علي الكسار، وعلى مدار 19 عاماً، قدم حوالي 37 فيلماً كلها تدور حول شخصية الخادم البربري ذو البشرة السمراء، وأشهرها؛ بواب العمارة عام 1935 وهو أول أفلامه، علي بابا والأربعين حرامي، سلفني 3 جنية، ألف ليلة وليلة، نور الدين والبحارة الثلاثة، رصاصة في القلب.

المليونير الخفي وأصبح الكسار مليونيرًا بسبب أعماله التي شارك فيها؛ لكنه لم يكن يظهر عليه ذلك الأمر على الإطلاق كغيره من النجوم؛ حيث كان يفضل عدم التظاهر بأمواله؛ لذلك لقب بالمليونير الخفي.

ومن الأسرار التي قد لا يعرفها الكثير عن علي الكسار، هي أنه لم يكن صاحب بشرة سمراء، ولكن كان يتعمد تغيير لون بشرته لإتقان دور شخصية “عثمان” التي اشتهر بها.

فكان يقوم الكسار كل ليلة قبل الظهور على المسرح بتغيير لون بشرته باستخدام خلطة خفية لم يعرف أحد تركيبتها، وكانت تعطيه الشكل الأسمر كان يصنعها هو بنفسه حتي يستطيع أن يندمج في الشخصية.

وفي الوقت الذي أضحك فيه علي الكسار بأداء فطري وبسيط كل من رآه، مات عملاق التمثيل الكوميدي فقيراً بمأساة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة يوم 15 يناير عام 1957.

وهو يرقد في سرير من الدرجة الثالثة في مستشفى قصر العيني وحوله أولاده الخمسة وزوجته، بعد صراع مع مرض سرطان البروستاتا، وكان يبلغ من العمر 70 عاماً.