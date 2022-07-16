تزوجت 3 مرات وأنجبت 10 أبناء.. عشقها السادات ومنعت من دخول مصر .. لن تصدق من تكون؟

تعتبر هذه الفنانة المصرية من الفنانات التي نالوا شهره كبيرة، حيث صوتها يأخذك لعالم اخر، وبصوتها هددت عرش أم كلثوم بصوتها القوي والعذب، في وقت كانت تتربع فيه كوكب الشرق على قلوب الجماهير في الوطن العربي بأكمله.

وكان لسعاد محمد شأن أخر لولا حياتها الخاصة التي يبدو أنها كانت سببًا رئيسيًا في ابتعادها عن ساحة الفن، فلم تكن متواجدة بشكل كبير.

وعلى الرغم من ذلك تعتبر سعاد محمد من المطربات اللاتي يمتلكن تاريخًا ثمينًا ؛ حيث قامت بغناء 3 آلاف أغنية، في الوقت الذي كانت منشغله فيه بشكل كبير مع أسرتها.

سعاد محمد ولدت لأب مصري وأم لبنانية، لهذا كانت تمتلك الجنسيتان اللبنانيه والمصرية، وبدأت مسيرتها في القاهرة وتزوجت ثلاث مرات، وكانت المرة الأولى من الأديب المصري محمد علي فتوح والذي يُعد مكتشفها.

وكان يكبرها بحوالي 30 عامًا؛ لكنها تزوجته من أجل الهروب من انتقادات شقيقها لها بعد دخول مجال الفن.

واستمرت معه 15 عامًا وأنجبت منه ستة أبنــاء وبنات وهم «فؤاد، جواد رشاد، حماد، إياد، ونهاد»،ثم انفصلا. وكانت زيجتها الثانية من المهندس المصري محمد بيبرس، وأنجبت منه 4 أبناء، لتصبح أم لـ 10 أبناء، إلا أن زواجهما لم يستمر.

وتزوجت للمرة الثالثة من رجل لبناني، لكنها لم تنجب منه، وانفصلت عنه سريعًا. واتهامت بتهريب مجوهرات من مصر إلى لبنان، وكان هذا الموقف بعد أن حققت سعاد محمد نجاحًا كبيرًا في العالم العربي ومصر بشكل خاص.

ومنعت من دخول مصر بعد اتهامها بتهريب مجوهرات إلى لبنان، رغم أنها كانت مجوهراتها الخاصة التى أحضرتها معها من لبنان؛ لذلك ألغى القرار عام 1960.

وكانت سعاد محمد هي المطربة المفضلة للرئيس الراحل محمد أنور السادات، لعله أكبر دليل على هذا الأمر إصداره لقرار خاص باستمرار حفلا لها بعد الساعة 12 على الرغم من أنه كان يُمنع استمرار الحفلات لبعد هذا الوقت بعد حرب أكتوبر. وبالفعل تم غلق الستار فى إحدى الحفلات المذاعة على التليفزيون أثناء غناء فايزة أحمد.

لكن أثناء إحياء سعاد محمد لحفل لصالح الجالية اللبنانية فى مصر عام 1976، فوجئ مسئولو الحفل باتصال من الرئيس السادات بنفسه يأمر بعدم إغلاق الستار، واستمرار سعاد محمد فى الغناء، فاستمرت تغنى حتى الثالثة صباحا.

كما كان الملك الحسن الثانى ملك المغرب يحرص على دعوتها فى كل مناسبة ومنحها وسام النجمة. وتم منحها العديد من الأوسمة من الدول العربية.

وعبرت الفنانة الجميلة سعاد محمد في لقاء نادر لها عن شعورها بالحزن لعدم حصولها على حقها الكامل في التسويق لها إعلاميًا مثلما كان الحال مع أم كلثوم.وقالت إنها تعرضت للظلم بشكل كبير، لأنه في الوقت الذي كان فيه الإعلام يساند ام كلثوم، لم تجد هي سوى الجمهور فقطز

وأكدت أنها واصلت العمل والغناء وإنتاج أعمال على حسابها حتى لا يتهمها أحد بالكسل؛ إلا أنها لم تتلقى الدعم من الإعلام.