تحولت من من طفلة مشلولة إلى أشهر فنانة.. رقصت أمام الملك فاروق وعبد الناصر دمر حياتها تماماً

قد يكون اسمها الحقيقي غريبًا على الأذن، لكن عندما تذكر شخصية لاتانيا في فيلم ابن حميدو، فأنت تتذكر على الفور هذه المرأة التي كانت تحاول تهريب المخدرات في أحد أشهر الأفلام الكوميدية التي حفرت في أذهاننا، هي الفنانة نيللي مظلوم.

كانت حياة الفنانة نيللي مظلوم مليئة بالكثير من الأسرار والقصص الغريبة، بدءًا من قصة إصابتها بالشلل وهي صغيرة، وصولا إلى زواجها من رئيس وزراء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

ولدت نيللي مظلوم لأم إيطالية وأب يوناني، وكانت طفلة مصابة بالشلل منذ الصغر؛ إلا أنها تغلبت على هذا الأمر بعد أن نجح طبيب في علاجها، بينما تولت زوجته مهمة تدريبها لتصبح أفضل راقصة بالية في مصر.

مارست نيللي رقص البالية منذ أن كانت طفلة، وهو ما فتح لها أبواب السينما على مصرعيها؛ فكانت تشارك في العديد من الحفلات الهامة، حيث حالفها الحظ أن ترقص أمام الملك فاروق عندما كانت طفلة.

كذلك أصبحت الراقصة الرئيسية في الأوبرا في 1948 ثم مصممة رقصات فيها، واختيرت في وقت لاحق لتكون مساعدة أليكسي جوكوف أستاذ الباليه في البلشوي الروسي لإنشاء أول مدرسة باليه حكومية بالقرب من الأهرامات.

تتحدث صاحبة شخصية لاتانيا أربع لغات بكفاءة – الفرنسية والإنجليزية والعربية واليونانية، وصممت أكثر من 200 عرض، وعشرات الأوبرتات.

أهلتها تلك الموهبة للمشاركة في السينما، وكان من أبرز أفلامها: فاطمة وماريكا وراشيل، ابن حميدو، ابن عنتر، علموني الحب، التلميذة، وغيرها من الأفلام.

وتزوجت نيللي 6 رجال في حياتها، أبرزهم هو أندرياس روسوس والد طفلتيها إيمانويل وماريانا، كذلك هو والد المغني اليوناني الشهير ديميس روسوس لكن من زوجة أخرى.

واعتنت نيللي مظلوم بالطفل ديميس لفترة طويلة، لذلك يمكن اعتبارها والدته التي ساهمت في تربيته، كما أشيع أنها تزوجت من الدكتور عاطف صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق، في حكومة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من فترة 1986 حتي 1996.

وكانت نيللي مظلوم تعيش فترة انتشار واسعة ونجاح كبير في مصر بعد أن أسست مدرستها الخاصة لتعليم الرقص، لكن دون سابق إنذار تم تأميم المدرسة الخاصة بها لتجد نفسها غير قادرة على التكفل بحياتها في مصر، حيث كانت تحصل فقط على المعاش بعد تأميم مدرستها، لذلك هربت إلى اليونان لتجد مفرًا من هذه الأزمة وتبدأ حياتها من جديد.

وذهبت إلى اليونان، حيث أسست مدرسة أخرى باليونان، وظلت تعمل كمدرسة للباليه حتى توفت عام 2003 عن عمر ناهز 77 عاما لن يتزوجكي ..