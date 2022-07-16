لن تصدق كم يبلغ الراتب الشهري الذي يدفعه كريستيانو رونالدو لصديقته جورجينا... الرقم فلكي صادم.!!

يخصص مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، راتبا شهريا ضخماً، لصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز.



وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن النجم البرتغالي يخصص راتباً شهرياً لصديقته قدره 96 ألف يورو.

وكان كريستيانو رونالدو قد تعرف على جورجينا عام 2016 بعد انفصاله عن صديقته السابقة إرينا شايك، ومنذ ذلك الحين أصبحت شريكة حياته وأم أطفاله، تمهيدا لخطوة الارتباط والزواج الرسمي.



وتصدرت جورجينا رودريجيز خطيبة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي سباق زوجات وصديقات نجوم الدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت صحيفة "الصن" البريطانية تقريرا عن أكثر صديقات وخطيبات وزوجات نجوم الدوري الإنجليزي (بريميرليج) متابعة عبر "إنستجرام"، والذي شهد تصدر جورجينا قائمة أكثر النجمات متابعة عبر الموقع بـ38.9 مليون متابع، بفارق كبير أمام بيري إدواردز، خطيبة أليكس تشامبرلين لاعب ليفربول (15.4 مليون متابع).