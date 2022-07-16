حتّى لو كنت كبيراً بالسن... ضـع زيت الزيتون مع الليمون والعسل ليلة واحدة قبل النوم بهذه الطريقة هترجعك شباب وقوتك تبـقي 100 حصان .!! (طريقة الأستخدام)

يعد زيت الزيتون من أكثر الزيوت الطبيعية التي اكتشفها الإنسان منفعة لصحة الجسم بشكل عام ، حيث أن الله سبحانه وتعالي قد ذكر شجرة الزيتون والتي يأتي منها هذا الزيت في القرآن الكريم واصفا إياها بالشجرة المباركة للدلالة علي عظم الفائدة الناتجة عنها وعن مشتقاتها ،

كما أن الليمون هو الأخر لديه العديد من الفوائد الصحية التي لا حصر لها نظرا لتمتعه بالكثير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية ،وايضا العسل له الفوائد العديدة ومن أهمها ذكره في القران بالشفاء .



لذا فإننا لدي خلط هذه العناصر ال 3 معا فإننا سنحصل علي نتائج مبهرة للغاية من الناحية الصحية بشكل خاص لدي تناول الخليط علي معدة فارغة .

– فوائد تناول الزيتون مع الليمون والعسل قبل النوم : 1- يعمل مزيج الليمون والزيتون والعسل لدي تناوله قبل النوم علي إكساب الجسم للكوليسترول النافع له ، وذلك عن طريق الموازنة بين الكوليسترول النافع والكوليسترول الضار في الجسم .

2- يعمل علي الخليط علي التخلص من العديد من الأمراض والتي منها الإمساك المزمن لذا فهو مفيد لصحة الجهاز الهضمي ، كما أنه يتخلص من الفضلات المتراكمة كالأحجار فيساهم في تطهير الجيم من السموم الضارة .

3- يحتوي هذا الخليط علي مضادات الأكسدة التي تعمل علي تقوية الجسم بشكل كبير ووقايته من الأمراض المختلفة 4- من بين الفوائد الصحية الناتجة عن تناول هذا المشروب هي تقوية المناعة ويجعل جسدك اكثر قوة.

– طريقة تحضير المشروب : نقوم بوضع كوب من الماء علي النار ، عند الغليان نقوم بوضع نصف ليمونة ونعصرها جيدا ونتركها تغلي مدة دقيقتين نضعها في كوب ثم نضيف إليها ملعقتين من زيت الزيتون ومعلقة عسل نحل