فنانة مصرية شهيرة تفارق الصمت ولاول مره تعترف بجرأة صاعقه : ما يطلبه المخرجين من الفنانات مقابل الحصول على الادوار التمثيله .

نقلت مواقع اخبارية مصرية منها موقع المصريون عن فنانة مصرية شهيرة سبق وأن روت وقائع صعبة لتحرش بعض المخرجين بالفتيات الراغبات في دخول الفن .

كتبت الفنانة معتزة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك : "مفيش حاجة اسمها مخرج يعمل كاستينج او سكرين تست فى بيته.واصل بيتى هو مكتبى و الكلام ده.

نظموا المهن بجدية و شفافية و اكتبوا للصغيرين و للكبار بروتوكولات واضحة للتعامل علشان محدش يفهم ان اى شىء ينفع و هو مينفعش بيبقوا صغيرين و محتاجين شغل علشان دى مهنتهم و ده حقهم و بيسعوا فيها بجدية و بيستغلوا بالشكل ده و بيبتزوا انهم معقدين لو رفضوا من الأشكال الضالة اللى اتفضحت مؤخرا، يرضى مين أن شاب او شابه يبقى حلمهم يمثلوا فحد يساومهم ؟