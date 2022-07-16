لن تصدق من هو؟؟ .. هذا الطفل الذي في أحضان الفنانة سعاد حسني أصبح فنان شهير .. وعندما كبر أهان محمد رمضان ورد اعتبار عادل إمام

تداول ناشطون صورة نادرة للفنان كريم عبد العزيز من مرحلة الطفولة، وهو في أحضان سعاد حسني.

استعاد الفنان المصري كريم عبدالعزيز، ذكريات أول عمل فني له مع الفنان المصري عادل إمام والفنانة سعاد حسني ، وكان وقتها في سن الثالثة من عمره.

كريم عبدالعزيز، قال خلال لقائه في برنامج "سهرانين"، والمذاع عبر فضائية on e، إنه بدع التمثيل وعمره 3 سنوات، مع الفنان عادل إمام ولبلبة، كما أنه قدم دورا مع عادل إمام وسعاد حسني وسعيد صالح في فيلم "المشبوه".

وأضاف: "كنت طفل، ولا فاهم حاجة، وعادل إمام وسعيد صالح كانوا مفهميني أننا عاملين عصابة وجايين نهزر، وأقول كلام جوه الشوت وبره الشوت"

وتابع: "الفيلم من أعظم أفلام السينما.. لو كنت أوعى إنى بمثل مع الأسماء دى ساعتها".وكشف الفنان كريم عبدالعزيز، أسباب قلة ظهوره الإعلامي قائلا، إنه كان مخطئ في قلة ظهوره بالإعلام.

، ولكنه لا يدري لماذا يبتعد عن الظهور بالبرامج وكذلك عن مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "مش عارف والله أنا مقل ليه.. بس يمكن عشان أنا مش من نوعية الناس اللي تحب تطلع تقول أنا أكلت إيه وشربت إيه وتحب تعمل إيه، بحب اتكلم بأفلام".

وأصاف، أن أول من شجعه على دخول مجال مواقع التواصل الاجتماعي، هو المخرج مروان حامد خلال فترة العمل في الجزء الأول من فيلم "الفيل الأزرق"، قائلا: "قالي معندكش إنستجرام، قلت له عندي بس عليه 7 أو 8 متابعين.. كان برايفت ومش قايل لحد عليه.. فقالي لا اعمل كذا وكذا وبدأت انتشر".

إهانة محمد رمضان

وعلق الفنان كريم عبد العزيز على لقب "نمبر وان" الذي يطلقه النجم محمد رمضان على نفسه طوال الوقت.

وقال كريم عبد العزيز خلال ندوة تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الـ43، إنه تربى هو وأبناء جيله على مدارس محترمة في الفن ويعرفون حدودهم جيداً، مشيراً إلى أن الأجيال السابقة كانت تساندهم وهو ما يفعلونه حاليا.

وقال كريم عبد العزيز "احنا ماكبرناش على فكرة نمبر وان .. انت بتعمل فيلم وتقدمه للناس وبتتمنى إنه يعجبهم وتعمل إيرادات ومرة تانية زمايلك يحققوا إيرادات هي الدنيا كدا".