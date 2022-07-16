جدل كبير وانتقادات واسعة تعرض لها فيلم (بحبك) لـ تامر حسني بسبب ايراداته في السينما ,, وهكذا رد تامر حسني.!

جدل كبير أحدثه فيلم "بحبك" للفنان المصري تامر حسني الذي طرح قبل أيام من أجل المنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي، بعدما نشرت أخبار تتحدث عن تحقيقه إيرادات تجاوزت الـ 100 مليون جنيه.

الأمر الذي تسبب في سخرية البعض وعدم تصديقه، فيما هاجم البعض الآخر صناع الفيلم بسبب ترديدهم لمثل هذه النوعية من الأخبار، ليقرر تامر حسني فض الاشتباك.

تامر حسني يوضح

حيث نشر المطرب المصري الذي تولى تأليف الفيلم وإخراجه، بيانا ليحسم المسألة، ووجهه إلى من اختلط عليهم الأمر، مؤكدا أن فيلم "بحبك" وباقي أفلام تامر حسني بشكل عام يتم توزيعها وطرحها في جميع دور العرض المصرية والعربية وكذلك في أميركا وكندا.

وأشار إلى أن الطلب على فيلمه الأخير كان أكثر، لذلك يصنف الإيراد الذي يقوم الفيلم بتحصيله بالإيراد الدولي، أما الإيراد المحلي فيكون ما حققه الفيلم داخل مصر فقط.

154 مليون جنيه

ليؤكد أن الفيلم حتى رابع أيام عيد الأضحى حقق في مصر فقط 19 مليونا ونصف المليون جنيه، أما الإيراد الذي حققه الفيلم في باقي دور العرض العربية والعالمية هو 154 مليون جنيه.

ما يعني أن مجموع إيرادات الفيلم حتى الآن هو 173 مليونا ونصف المليون، ومازال الفيلم في بدايات عرضه، مؤكدا أن هذا الرقم هو أعلى إيراد لأي فيلم من أفلام تامر حسني مع بدايات عرضه.