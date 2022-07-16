الكل في خطر... بتنبؤات مخيفة وهي الاكثر غرابة على الكرة الأرضية... الفلكية ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات ناريه ترعب القلوب لعام 2022.!!

من هي ليلى عبد اللطيف؟ليلى عبد اللطيف (ولدت في 17 يناير1958 هي سيدة أعمال ومتنبئة لبنانية-مصرية، لُقّبت ب سيّدة التوقعات،

ولدت في بيروت، والدها الشيخ محمد كان مفتيا مصريا في الجامع الأزهر بدات شهرتها في إذاعة «صوت الغد» واستمرت معهم لست سنوات،

وبعدها ذاع صيتها وظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية والوسائل الاعلامية المكتوبة والإلكترونية وغيرها.

واطلت علينا وكما هي العادة مع حلول العام الجديد الفلكية ليلى عبد اللطيف وأطلقت سلسلة من التوقعات بخصوص عام 2022 ،

منها هتك عرض فنانة معروفة ومحاولة اغتيال عسكري لبناني… وغيرها من التوقعات المثيرة للجدل .

على الصعيد اللبناني:

المتظاهرون اللبنانيون يعودون الى الشارع واحداث امنية ستطرأ على الوضع الداخلي وسقوط عدد من الشهداء وعدد كبير من الجرحى.



سيتم احباط عملية هجوم على سفارة عربية في العاصمة اللبنانية وسيكون هناك اجواء بلبلة امام قصر العدل.



قضايا الفساد في لبنان تشهد محاكمات في 2022

اعتداء جسدي على احدى الفنانات ، وتتصدر هذه الحادثة العناوين، حيث قالت ليلى عبد اللطيف: فنانة لبنانية تتعرض لاعتداء قد يصل إلى الاعتداء الجسدي



استقرار في لبنان ، ولبنان لن يكون في العام 2022 في دائرة الخطر الاقليمي .

رد قوي من حزب الله ، حزب الله يرد على اغتيال أحد قادته .



محاولة اغتيال مصيرها الفشل لشخصية عسكرية لبنانية.

على الصعيد الاقليمي والدولي:

الازمة السورية في طريقها لحل الأخير ، و بشار الاسد يزور طهران .



الوضع الاقتصادي السوري من حسن إلى أحسن.

استثمارات دولية وخليجية في سوريا وسفارات تفتح من جديد.



المظاهرات في اسرائيل 2022.

المملكة الاردنية في خطر ، تغييرات في المملكة الاردنية الهاشمية.



الفاتيكان سيكون محط الانظار.

السعودية ستشهد اعلى رواتب في المنطقة وستقوم بعفو عن سجناء.

الصين ستشهد أعمال شغب.



مكوك فضائي يسقط على احد الشواطئ الأوروبية

الرياض تظهر بقوة والسعودية ستعيد حسابات ماضية

اكتشاف علمي مهم بشأن وباء كورونا وأحد الأطباء ذات أصول عربية.



على الصعيد المصري:

وفاة ممثل كوميدي مصري شهير جداً جداً في العام 2022.

إسم الفنان الكبير عادل امام سيشغل الإعلام العربي والرأي العام بسبب حدث مهمّ سيطاله وعلى أثر ذلك سيتمّ تسمية أحد المسارح والشوارع المهمّة بإسمه



عمرو دياب في خطر .

عام 2022 ستكون السينم المصرية على كل لسان.

نجمات معتزلات يعودن للتمثيل بعد غياب .