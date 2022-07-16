لن تصدق ان هذه الفنانة الشهيرة رفعت جزمتها في وجه (فاتن حمامه) ووجهت اهانة قاسية لـ (اسماعيل ياسين) وجعلته يموت بحسرته

لها أكثر من وجه، فهي ليست ملكة الإغراء؛ رغم امتلاك كل المقومات لذلك،

ولم تكتف بلقب مارلين مونرو الشرق، بل ذهبت بعيدًا مع "هنومة" وأضفت إلى شفيقة المرأة اللعوب الكثير من الخشوع والصفا بين أروقة الدير، ذلك لأن لـ هند رستم اكثر من وجه.

كانت بدايتها كومبارس وراء ليلى مراد، إلا أنها بموهبتها وخفة ظلها وذكائها تخطت كل الحدود وحفرت لنفسها مكانة في قلوب كل المشاهدين، فشريكة إسماعيل ياسين في "إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين" و "ابن حميدو" لم تكن الفتاة الجميلة فقط

، فقد اعتمدت هند رستم على كوميديا الموقف والحركة بجانب خفة الروح، فهي ليست تمثال جميل نشاهده على الشاشة.ابنتها رفضت عملها مع إسماعيل ياسين لم تدم العلاقة طويلاً بين هند .

وإسماعيل ياسين، بتعليق من ابنتها الوحيدة "بسنت" التي طلبت منها عدم العمل مع إسماعيل ياسين مرة آخرى، لأنه دائمًا البطل رغم مساعدته لها، وكان للطفلة بُعد نظر فقد منحت والدتها أدوار تظهر إمكانيات ومواهب متعددة.

كنا قد رأينا ملامح منها مع "كوثر" الزوجة الخائنة في "لا أنام"، حيث أضافت هند الكثير للشخصية أمام فاتن حمامة، ذلك العناد والتحدي في مشهد المواجهه باستخدام السيجارة كان من إبداع هند رستم، لتنتقل إلى مستوى آخر من خلال شخصية بنت البلد في "هنومة" بفيلم باب الحديد، التي تختلف عن "توحة" وتختلف أيضًا عن "أزهار" في الزوج العازب رغم ان جميعهن نساء بسيطة في حواري القاهرة وشوارعها الخلفية.

هنومة التي اقنعت يوسف شاهين بالقيام بدور "قناوي" في الفيلم؛ ورغم الخسائر الكبيرة التي حققها على شباك التذاكر تمسكت برأيها أنه واحد من أفضل أفلام السينما المصرية فأصبح كذلك.

يعد فيلم توحة تحديا حقيقيا من هند للنجمة تحية كاريوكا، على الرغم من الخلاف والمنافسة التى نجمت بينهما على هذا الدور، فصاحبة الملاية اللف كانت تحية كاريوكا، فكيف تجرؤ هند رستم على منافستها في قلب ملعبها؟، لكن هند أحرزت الكثير من الأهداف في هذا الملعب.

عداء مع فاتن حمامة غيرة وغضب هند رستم الغيرة والغضب في طبع النساء، منذ القدم، وبطبيعة الحال وفي ظل وجود الميزات الخاصة لـ سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، شعرت مارلين مونرو الشرق الفنانة هند رستم بالغيرة، ووقع بينهما خلاف وإن كان في الخفاء وفي صمت شديد.