لن تصدق ماذا حصل أثناء غسل الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز؟ .. شمس البارودي تصدم الجميع وتكشف عن مشهد صعب لم تستطع نسيانه

بعد وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز انتشرت عدة شائعات وتكهنات على العديد من المواقع والصفحات الإعلامية شائعات غير حقيقية حول مشاركة كل من الفنانتين المعتزلتين: شمس البارودي وسهير البابلي في غسل وتكفين الفنانة دلال عبد العزيز، إلا أن الفنانتين خرجا عن صمتهما .

وقاما بنفي عبر تصريحات صحفية كل ما تم تداوله عن مشاركتهما في غسل الفنانة الراحلة.وفي تصريح حاسم من الفنانة المعتزلة شمس البارودي: " أنا في بيتي ودعيت لدلال أنا وأسرتي وربى يتقبل منا.

وأنا بقالى كتير بطلت موضوع الغسل لأن بتعب بعده جدا ومبقدرش انسى تفاصيله فسألت العلماء قالولى حفاظك على صحتك لبيتك وزوجك أولى لأنى كنت برقد بعدها ".

واستكملت حديثها: " الحمد الله على كل حال وربى يلطف بالجميع يارب. . كما أنني دعيت لبناتها ربنا يصبرهم فى محنتهم ويلهمهم الصبر " .

سهير البابلي ترد وفي نفس الجانب، نفت أسرة الفنانة سهير البابلي كل ما تم نشره عن مشاركتها في الغسل أيضا، وأكدت على أنها في منزلها تصلي وتدعو للفنانة دلال عبد العزيز بالرحمة وأنها لم تحضر الجنازة.

وتم تشييع جنازة دلال عبد العزيز من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس ودفنت إلى جوار زوجها الفنان سمير غانم في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.حالتها تدهورت اعلن مصدر طبي من داخل المستشفى اَالتي كانت الفنانة دلال عبد العزيز تتلقى العلاج فيها .

وهو أحد المشرفين على علاج الفنانة الراحلة، دلال عبد العزيز، عن أسباب التدهور المفاجئ في حالتها الصحية مما أدى إلى وفاتها السبت، بعد رحلة مؤلمة مع تداعيات فيروس كورونا التي كان يأمل الجميع أن تشفى منها، الذي تسبب أيضا في وفاة رفيق دربها الفنان الراحل سمير غانم،وبحسب موقع " سكاي نيوز عربية".

فقد قال المصدر " كانت الفنانة قبل أيام تجهز لعملية زراعة رئة ولكن معرفتها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها" .

عرفت إن سمير مات واستكمل المصدر الطبي حديثه عن أسباب دخول الفنانة في غيبوبة قائلا: " تدهور حالة الفنانة دلال عبد العزيز بدأ، الجمعة، منذ علمت الفنانة بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد"

وكانت العائلة امتنعت عن إبلاغها في بداية الأمر برحيل زوجها، حتى لا يؤدي ذلك إلى تداعيات سلبية على صحتها. َ، وأضاف المصدر الطبي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه عقب معرفتها بخبر وفاة زوجها وحبيبها ساء وضع دلال عبد العزيز الصحي وتوقف التنفس لعدة مرات، إلى أن توقفت عضلة القلب وانعدم الأكسجين بالرئة صباح السبت.

هتلاقي حبيبك مستنيكي وقد اعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع السوشيال ميديا لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" ،

وكتب حسن الرداد: " والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير ي ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".