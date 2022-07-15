تزوجته الفاتنة ياسمين صبري سّراً وخطفته من مراته.. لن تصدق من هو؟؟ صور صادمة من ليلة دخلة !!

ياسمين صبري فنانة وممثلة تحمل الجنسية المصرية، من مواليد مدينة الإسكندرية بتاريخ 21 من شهر يناير/ كانون الثاني عام 1988 ميلادي.

تحصّلت الفنانة ياسمين صبري على درجة البكالوريوس من كلية الإعلام تخصص الصحافة والعلاقات العامة.ومما لا يعرفه الكثير هو زواج ياسمين صبري قبل دخولها المجال الفني إذ أن زوج الفنانة ياسمين صبري الأول يدعى محمد يعمل كطبيب في إحدى المستشفيات بمدينة الإسكندرية، كما ويعد صاحب لأكبر المستشفيات في المدينة نفسها.

كانت الفنانة قد تعرفت على زوها الأول أثناء تواجدها في المستشفى حيث كان يعمل والدها هناك وطلب يدها للزواج فوافقت على الفور بالرغم من وجود فارق السن بينهما.

ومما لا يعرفه الكثيرون أيضاً انه كان أيضًا متزوج ولديه أولاد وتزوجت به ياسمين سرًا حتى لا تعلم زوجته الأولى بالأمر والزواج تم عام 2012 ميلادي قبل دخولها المجال الفني لكن هذا الزواج انتهى بالطلاق بعد مرور 5 سنوات من زواجها.