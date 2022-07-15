سماح أنور تحسم مسألة زواجها العرفي من الفنان الراحل سمير صبري وإنجابها منه.. فجرت مفاجأة لا تصدق!

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، جدلا كبيرا بشأن ميراث سمير صبري، فخرج عدد من الأشخاص يدعون أنهم أقاربه وأنهم من يستحقون الميراث، كما انتشرت فيديوهات لسمير صبري يتحدث فيها عن نجله الوحيد حسن.

وفي الوقت نفسه، خرج الناقد طارق الشناوي وقال إن سمير صبري ليس له أبناء وأن حسن الذي كان يقول عنه في البرامج كان من وحي خياله، ولكن الماكيير محمد عشوب كذب طارق الشناوي وقال إن سمير صبري له ولدان وليس واحدا، مشيرا إلى أن الثاني من فنانة شهيرة ولكنه رفض ذكر اسمها.

ولكن على السوشيال ميديا، قام عدد من الأشخاص بالحديث عن أن الفنانة التي كان يقصدها محمد عشوب هي سماح أنور، وقام الإعلامي عمرو الليثي بإعادة نشر فيديو عبر صفحته لسماح أنور وهي تتحدث عن والد نجلها الوحيد.

والد نجل سماح أنور

من جانبها قالت سماح أنور: «اتجوزت مرة واحدة أبوأدهم عاطف فوزي والله مكانتش قصة حب ولكن في الوقت ده كان فيه حب وتوفي عاطف فوزي وأدهم عمره سنتان كنا في 1997 وأدهم داخل على 20 سنة وبعد وفاة زوجي مفكرتش أتجوز تاني ووجود أدهم في حياتي ممنعنيش من الجواز وشايفة أنه أنسب أني أكون أم لابني وخلاص، وأنا حابة أعيش لحد وأقوم الصبح علشانه، لكن لو علشاني مش هقوم من على السرير».

وعن ارتباطها بفنان كبير، قالت: «للأسف المعلومة مش صحيحة وسر الشائعة أني اشتغلت معاه كذا حاجة آخرها المسرحية واشتغلت معاه فيلم تليفزيوني وبعد كده توالت الأعمال ولكن مكانش فيه أي مشاعر، وكان هو أكتر واحد عارف إيه اللي بيحصل في حياتي ويمكن هو كان سري».

وعن ارتباطها بالفنان سمير صبري، قالت: «كنت أتمنى أتجوزه ومكانش مناسب أننا نتجوز سنا وأيا كان إيه السبب عمرنا ما اتكلمنا عن الحاجات دي وعمرنا ما قولنا لبعض كلام حب، الناس فاكرة إن فيه علاقة بجد بس مفيش علاقة بجد ولا حاجة فيه صداقة بجد بس مفيش كلام في الموضوع ده».