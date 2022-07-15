بعد أن قفشت جوزها وهو يخونها في غرفة النوم .. لن تصدقوا ردة فعل مفيدة شيحة الساحق الغير متوقعة!

تحدتث الإعلامية مفيدة شيحة عن خيانة زوجها لها، مشيرة إلى أنها ندمت على اتخاذ قرار الزواج وهي بعمر صغيرة من أجل الخلفة والاستقرار.

وقالت مفيدة شيحة خلال لقائها في برنامج سابع سما تقديم الإعلامية راغدة شلهوب: حسيت أني غلطت أني قررت أدخل تجربة الزواج عشان أتجوز وأخلف وأقعد في البيت، وجوزي خانني انتقامًا مني ومن أهلي لأنهم ماكنوش موافقين على الجوازة، خاصة أننا أتجوزنا سنة ونص مش هيلحق يزهق،

وماعتقدش أن كان فيه حب بينا أنا لا عمري حبيته ولا هو عمره حبني مع أني حاربت أهلي عشان أتجوزه لكن كنت غلطانة لأن كان عندي 20 وأتجوزت 24 سنة يعني عيلة صغيرة لكن لما بنتي منة فكرت ترتبط كان ما بعد 25 سنة مش قبل لأن مخنا مختلف بعد 25.

وأضافت: قفشته وعرفت أنه بيخونني ولأني معروف عن شخصيتي المواجهة كان عندي مجموعة أصدقائي ولاد جمعتهم وقلت لهم هاتوا لي فيد باك وقد كان، بعدها دافع عن نفسه وقال ماحصلش في ناس بتستحمل عشان ولادها أنا ماتربتش عشان كده أنا مش محتاجة أستحمل والنزوة بالنسبة زي الخيانة، هو الراجل بيعمل النوة من قفاه لكن إحنا الستات حطينا لها ألقاب عشان نخففها على نفسنا.

لم أدخل في تجربة جديدة بعد طلاقي لهذا السبب وعن سبب عدم دخولها في تجربة جديدة أو زواجها مرة أخرى بعد انفصالها، قالت إن ابنتها كانت صغيرة وكانت بداية عملها في مجال الإعلام وتريد أن تثبت نفسها، موضحة: كنت أحب أثبت للناس أني مطلقة وكويسة ومش بدور على عريس وعاوزة أتجوز فنان ولا مطرب وعندي بنت ومحتاجة تكبر وأصرف عليها فكنت بين أني أثبت وجودي كمذيغة وبين بنتي اللي بهتم بيها.

وتابعت: ماشكتش بنفسي كأنثى لأن الحلو حلو، وكنت أصغر من أني أسأل نفسي أنا قصرت في إيه وسبحان الله صغر السن مع الفترة القليلة ماخلنيش أفكر مرتين، وبعد 6 شهور كنت في التلفزيون والدنيا خدتني وكبرتني وماوقفتش عند الموضوع.

الرجالة بيخافوا مني ووجهت راغدة شلهوب سؤلًا لـ مفيدة شيحة، قائلة: هل الرجالة بيخافوا منك لترد: الرجالة بيخافوا مني وفي نفس الوقت عاوزين يجربوا ولو أنا أعجبت بحد على قد ما هو بيبن أنا كمان بقول أني اخترت الشخص ده أو عاوزة أتجوزه.

كما قالت راغدة شلهوب، لمفيدة شيحة: قصة الشعر والحركة السيطرة والكلام بصوت عالي ممكن يقلق الراجل منك، لترد مفيدة: في رجالة أقوى وعندهم ثقة بنفسهم أكتر وبتحسي معاهم أنك أصغر منهم.

أعيش قصة حب كما صرحت مفيدة شيحة في نهاية الفقرة أنها تعيش في حالة حب الفترة الحالية، لكنها رفضت ان تصرح بأي معلومات عن الشخص الذي ارتبطت به.