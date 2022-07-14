فيفي عبده تصدم الممثلين بما فعلته أثناء تغسيل جثمان الفنان سمير صبري.. خبّطوا على المغسّل بسببها!

أكد محمد تركي، مخرج برنامج "ذكرياتي" للفنان الكبير سمير صبري، إن شركة "سُكنة" المتخصصة في تقديم خدمات ما بعد الوفاة، هي من تولت أمور غُسل وجنازة ودفن وعزاء الراحل.

وقال تركي، في تصريحات صحفية: "نقابة المهن التمثيلية متعاقدة مع الشركة لكل فنانين مصر.. وعلى فكرة الشركة دي كانت جايبة كفن سمير صبري، لكن الفنانة فيفي عبده أصرت أثناء غسله إنها تجيب كفن آخر لسمير صبري".

أضاف: "كفن سمير صبري هدية من فيفي عبده، جاءت به من السعودية، مغسول بماء زمزم.. جابته وأصرت يومها أنه يتكفن بيه، خبطوا عليّا أثناء الغسل عشان أفتح وأخد الكفن ده لسمير صبري بسبب إصرار فيفي عبده".

ورحل الفنان الكبير سمير صبري داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم الجمعة 20 مايو الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 86 عاماً، وتم دفنه بمقابر المنارة بالإسكندرية.

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا لا تنسى، لعل أبرزها: (البحث عن فضيحة، نص ساعة جواز، شنبو في المصيدة، الأخوة الأعداء، أبي فوق الشجرة، الوفاء العظيم، جحيم تحت الماء) وغيرها.