ثروة شعبان عبد الرحيم الضخمة أشعلت صراعاً شديداً بين أبنائه.. ما تركه الفنان الراحل رقم لايستوعبه عقل بشر!

وسط حالة الحزن التى تصيب الجمهور بعد رحيل أى من نجوم السينما والمشاهير الذين طالما أسعدوهم بأعمالهم الفنية سواء فى السينما أو التليفزيون، يفاجئ الكثيرون بأن هناك خلافات عائلية وعلنية بين أسرة الفنان الراحل حول الميراث أو الممتلكات التى تركها النجم بعد رحيله.

وكشف عدوية شعبان عبد الرحيم، تفاصيل مشاجرة شقيقيه، عبد الرحيم وعصام، بسبب نزاعهما على الميراثمشيرًا إلى أن شقيقه عبد الرحيم دائمًا يتشاجر معهم بسبب هذا الأمر، مؤكدًا أن باقي أشقائه لم يحصلوا على شيء من الميراث، بسبب أن أغلبه عقارات وأراضٍ لم تُبع.

وتحدث عدوية شعبان عبد الرحيم، عن مشاجرة أشقائه، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، حيث قال: أبويا سايب لنا عقارات وأراضي لسه متباعتش، ومحدش أخد حاجة، وأخويا عبد الرحيم مستعجل على الورث، وراح لأخويا الكبير عصام واتخانق معاه في شقته.

مشاجرة ابني شعبان عبد الرحيم على الميراث

وكان اسما نجلي شعبان عبد الرحيم، قد انتشرا بعد مشاجرة عبد الرحيم مع شقيقه عصام بسبب الميراث، حيث ذهب عصام لشقيقه بمنزله وتشاجر معه أمام الجميع، وسبه ببعض الشتائم غير اللائقة، مما جعل زوجة عصام تتدخل في الأمر، وتحدث مشاجرة أخرى بينهما.

.وأكد عدوية شعبان عبد الرحيم، أن شقيقه عبد الرحيم من وقت وفاة والدهم، وهو تغير في معاملته لأشقائه، ودائمًا ينازعهم ويتشاجر معهم، مشيرًا إلى أنهم في البداية كانوا يرغبون في أن يكونوا فرقة موسيقية تكمل مسيرة والدهم الفنية، ولكن بسبب هذا الخلاف توقف الأمر.

من جانبه، أوضح عدوية أنه حتى الآن، لم يحصل أحد من أشقائه على أموال من هذا الميراث الذي تركه لهم والدهم، بسبب عدم اتفاقهم على رأي واحد واختلافهم طوال الوقت.

وتوفي المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم في مطلع ديسمبر 2019 عن عمر يناهز 62 عاماً بعد صراع مع المرض.