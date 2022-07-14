اجمل من هيفاء وهبي بمليون مرة... صور قديمة من زفاف أسطوري للفنانة لتيسير فهمي قبل 38 عاما.. فستان أمريكي وزفة بريطاني.. هكذا كان شكلها .. شاهد

في ليلة من ليالي شهر يوليو عام 1983 ، استقبل فندق أوبروي وتحديدا قاعة "أبو نواس" ، أغلب نجوم الوسط الفني الذين اجتمعوا للاحتفال بزفاف تيسير فهمي وأحمد أبو بكر.

ليلة وصفتها الصحافة بعنوان مثير هو " زفاف تيسير فهمي .. ليلة رقص فيها النجوم على واحدة حتى مطلع الفجر" ، وحضر حفل الزفاف أغلب نجوم الوسط الفني ، ووقف أمام قاعة الزفاف الدكتور محمود فهمي شقيق العروس لاستقبال المدعوين ومعه والدها حسن فهمي.تزوجت تيسير فهمي من الدكتور أحمد أبو بكر بعد قصة حب قصيرة ولدت أمام باب مصعد العمارة التي تسكن فيها، وهو حاصل هناك على درجتي الماجستير والدكتوراة في الاقتصاد الزراعي.

وتم الاتفاق على الزواج ، لكن بشرط وحيد من تيسير وهو ألا تترك الفن وتهاجر إلى أمريكا ، فوافق العريس وقرر العودة إلى مصر ليبدأ مشروعًا استثماريًا ويستقر ويكون أسرة.

أول الحاضرين كانت الفنانة محسنة توفيق التي وصلت قاعة الزفاف قبل وصول زفة العروسين ، ولم تمر دقائق إلا وحضر العروسين في سيارة رياضية يابانية صغيرة على عكس عادة سيارات الزفاف.الاختلاف والتغيير لم يتوقف عند السيارة فقط ، بل امتد لزفة العروسين حيث عزفت فرقة موسيقى "القرب" البريطانية أثناء دخول العروسين في أجواء ملكية ذات طابع انجليزي .

ارتدى العريس بدلة بيضاء مرصعة بخطوط خضراء ، بينما اختارت تيسير فستانا طويلًا بذيل اشتراه العريس خصيصا من أمريكا ، ولهذا الفستان قصة ، فقد فكر العريس في اختيار فستان قصير على الطريقة الأمريكية في فترة الثمانينات ، ولكن تيسير أبدت رغبتها في فستان "محتشم" يتناسب مع التقاليد الشرقية وهو ما رحب به العريس ونفذه