مذيعة مشهورة فاتنة الجمال تمزقت ملابسها فـي البث المباشر؟ ...وتقع في الفخ أمام كل المشاهدين.!!(شاهد فيديو محرج للغاية)

تعرضت المذيعة البريطانية جوزي جيبسون لإحراج كبير بعدما تمزقت ملابسها من الأسفل لتظهر الملابس الداخلية التي حاولت اخفاءها أمام المشاهدين.

الفيديو كما يظهر من العام الماضي لكنّه حقق ضجة كبيرة أمس، حيث كانت جوزي برحلةٍ نحو الغابة لتصوّر تقريرًا وتعرّضت لحادث مزّق لها ملابسها ولم يكن لديها وقت لترتدي ملابس أخرى أو تعود إلى منزلها ثم لموقع التصوير.

شعرت بإحراجٍ كبير وحاولت إخفاء الملابس الداخلية بيدها، لكن المذيعين فيليب سكوفيلد وهولي ويلوبي اللذيْن حاوراها من استديو برنامج (This Morning) الشهير في بريطانيا، لاحظا الأمر.

فيليب سألها إن تمزقت ملابسها بالكامل من الأسفل، لتصمت جوزي محرجةً فيما ظلت ابتسامتها على وجهها.





المذيعان نقلا البث المباشر منها ليعطياها ما يكفي من الوقت لتعود بملابس أخرى!