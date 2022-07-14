أخفاها عن الجميع وأبقاها سرًا .. اخيراً أنكشفت للعلن الديانة الحقيقية لـ اللاعب المغربي في نادي تشيلسي( حكيم زياش) ..والجمهور في صدمة كبيرة !!

ما هي ديانة حكيم زياش، وهو أحد لاعبي كرة القدم من دولة المغرب اشتهر اللاعب زياش بالعديد من المهارات الكروية كالسرعة والتكتيك والمراوغة.

وأصبح محط اهتمام الكثيرين من مشجعي ومحبي كرة القدم في الوطن العربي، وتصدر اللاعب المغربي حكيم زياش محركات البحث والمواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي لمعرفة السيرة الذاتية والمعلومات الشخصية عنه.

حكيم زياش أحد لاعبين كرة القدم المغربيين الجنسية، حيث ولد وترعرع في دولة المغرب بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس عام 1993م، يلعب حكيم زياش مع نادي تشيلسي الإنجليزي في الدوري الممتاز واحتل مركز الوسط في المهاجمة، تميز اللاعب المغربي بأدائه الرائع في حركات المراوغة والتكتيك والسرعة والركلات الثابتة.