(جننت كل المشاهدين).. ظهور كاظم الساهر مع ابنة شقيقه يتصدر وسائل التواصل وجمالها الأوروبي حديث المتابعين شاهد صورة

تصدّرت ندى الساهر ابنة شقيق النجم العراقي كاظم الساهر مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً، بنشرها صورة جمعتها بعمها.

وقالت تعليقاً على منشورها في حسابها على تطبيق "إنستغرام": "ملك الأناقة، جننت نص البلد".وكانت ندى الساهر أثارت جدلاً في ظهورها الأول مع "القيصر" في شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2021 الماضي، بسبب ملامحها الأجنبية والتساؤل عن هوية والدتها إذا ما كانت عربية أم غربية.

وقالت في تصريحات إعلامية حينئذ: "توقعت أن تنتشر هذه الصور بشكل واسع وأن يتم تداولها من قبل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنّ عمي كاظم فنان يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي وخارجه. والصور التي جمعتني معه التقطت قبل سنتين في إسبانيا".

وأضافت: "فخر لي أن أكون ابنة أخيه والناس عرفتني من طريق قرابتي به".