عندما سألوا حورية فرغلي مين أكثر نجم ارتحتي معاه؟..اجأبت بكل جرأه ودون تردد ماكشفتة خلف الكواليس كان صادم وغير متوقع!

عبرت الفنانة حورية فرغلي عن اعجابها بالفنان منذر رياحنة، بعدما شاركت معه في فيلم “ريا وسكينة”، الذي من المقرر الانتهاء من تصويره في الايام القادمة.

وقالت “فرغلي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام الناس”: “منذر معايا في فيلم ريا وسكينة، وهو من انضف الشخصيات اللي عمري في حياتي ما قابلت زيها، جميل جدا وبيحب شغله ومنضبط في مواعيده، وهو من اكتر الفنانين اللي ارتاحت في التعامل معاهم”.

واستطردت: “اول ما شوفنا بعض حسيت اني اعرفه من زمان وده بيخلي الشغل سهل والعمل بيطلع احلى، لان ما بينا كيميا، هو ممثل هايل”.وختمت الفنانة حديثها: “فضلنا يوم تصوير في ريا وسكينة ونخلص ان شاء الله”.