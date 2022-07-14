مين هو الرجل اللي نفسك تتجوزيه؟.. الفنانة ياسمين صبري تجيب بكل صراحة وتفاجئ الجمهور بهذا الشخص!

استضافت الفنانة إسعاد يونس الفنانة ياسمين صبري في وقت سابق برنامجها صاحبة السعادة، وتحدثت من خلال هذا اللقاء عن مواصفات فتى أحلامها.



وقالت ياسمين صبري إنها تفضل الارتباط برجل ممشوق القوام، ورياضي وأسمر اللون أو قمحي، وطويل وبدون شارب، وله لحية خفيفة وشعره ناعم.وأضافت ياسمين صبري أن هذه هي المواصفات الشكلية بالنسبة لها،

وهناك بعض المواصفات الأخرى التي تتمني أن يتحلى بها فتى أحلامها أيضاً وهي الهدوء والتفتح، وأن يكون رومانسياً وحساساً وألا يكون رومانسياً مع كل الفتيات، وأن يكون محباً للمنزل وصاحب قرار حاسم وإيجابي.

وتطرقت إلى مستواه الاجتماعي أيضاً، وقالت إنه يجب أن يصرف عليها، ويملأه الطموح، ومن الممكن أن يكون محدوداً مادياً وليس شرطاً أن يكون غنياً.