مين أكثـر واحد نفسك تتزوجيه؟... هيفاء وهبي أجابت بدون ذرة خجل أو تردد وصدمت الجميع.!!

حلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في وقت سابق ضيفة على برنامج «قسمة ونصيب» الذي يعرض على فضائية الـ«ال بي سي» وكشفت عن مواصفات فارس أحلامها.



وفي سؤال للمذيعة رولا بهنام حول المواصفات التي تتمناها في زوجها المستقبلي، أكدت هيفاء وهبي على ضرورة أن يحترم أمه ويحبها، وأن يتقبل هيفاء بحسناتها وسيئاتها، كما ستتقبّله هي على حسناته وسيئاته.

وتزوجت هيفاء وهبي مرتين بشكل رسمي ومعلن في حياتها، الأولى كانت من نصر فياض نجل عمها، والذي تزوجته عام 1990، وتطلقت منه عام 1994 بعد أن رزقت منه بابنتها الوحيدة زينب عام 1992.



وبعد الشهرة التي حققتها هيفاء وهبي، تزوجت مرة أخرى عام 2009 من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، واستمر الزواج لمدة 3 سنوات، وانفصلا بعدها عام 2012.



من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني كانت هيفاء قد غابت عن الموسم الدرامي الرمضاني المنصرم حيث انها لم تشارك بأي عمل درامي في حين كانت آخر مشاركة لها من خلال بطولة مسلسل "أسود فاتح" الذي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً.



وتعود هيفاء وهبي بفيلم "أشباح أوروبا" الذي دخل سباق أفلام العيد إلى السينما بعد غياب 8 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز فيما ظهرت كضيفة شرف

في فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى مشاركتها أيضًا كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمي وهنا الزاهد فى شهر رمضان 2019.

وانشغلت هيفاء وهبي خلال الفترة الأخيرة بتصوير فيلمها "رمسيس في باريس" رفقة الممثل مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، أوس أوس، محمد ثروت ومحمود حافظ، ويتم تصوير العمل في العاصمة الفرنسية باريس، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.