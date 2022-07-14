سوال موجهه اتعرض عليك انك تبيعي نفسك مقابل دور في فيلم؟.. لن تتوقع كيف ردت الفنانة غادة عبدالرازق!

قالت غادة عبد الرازق أن منى فاروق ليست الفنانة الشابة الوحيدة التي تعرضت للابتزاز واستغلال المخرجين لتحصل على دور في أحد الأفلام، بل هناك عدد كبير من الفنانات تعرضن لاستغلال أجسادهن للحصول على دور في فيلم أو مسلسل.

وصرحت غادة في إحدى لقاءاتها مع وائل الإبراشي أنها تعرضت لمحاولة استغلال بعض المنتجين والمخرجين لها في بداية مسيرتها الفنية.

وسألها الإبراشي هل اتعرض عليك انك تبيعي نفسك مقابل دور في فيلم، وكان ردها: اتعرض عليا أبيع نفسي عشان أمثل .. واتقالي عشان تمثلي لازم تيجي نقرأ السيناريو في البيت".

واستكملت:"اللي فرق معايا إني كنت مرتاحة ماديا .. بس في بنات تانية بتبقى محتاجة وبتروح".