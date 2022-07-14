مفاجأة غير متوقعة.. لن تصدق من تزوج فاتن حمامة بعد طلاقها من النجم العالمي عمر الشريف.

ملامحها البريئة، وجمالها الساحر، وضعاها أغلب الوقت في إطار الفتاة البريئة المسكينة المحبة العطوفة وفي كثير من الأحيان المغلوبة على أمرها.

وحاولت فاتن التمرد على هذا الإطار الفني، خاصة بعد مرحلة الخمسينيات، فانطلقت في رحلة إبداع قدمت خلالها للسينما ما يزيد عن مائة عمل فني، أختير منها 18 فيلمًا في قائمة أفضل 150 فيلم في السينما المصرية، وأختيرت فاتن حمامة كأفضل ممثلة.

حياة فاتن حمامة الشخصية، كانت محط اهتمام محبيها، ومن اللافت تصدر اسم الفنان عمر الشريف وحده كالرجل الأوحد في حياتها، غير أن هذا الاعتقاد غير صحيح، فقد تزوجت قبله مرة وبعد انفصالها عنه أيضًا تزوجت مرة أخرى.

زيجة العمر الطويل، هكذا يمكننا تسمية زيجة فاتن حمامة من الدكتور محمد عبد الوهاب، الذي طالما وصفته بالرقي والذوق "جنتل مان حقيقي"، أحسن عشرتها ودام زواجهما منذ عام 1975 أي بعد انفصالها عن عمر الشريف بعام واحد وحتى وفاتها عام 2015.

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز التي جمعتها صداقة بفاتن حمامة، بعد أن جمعهما مسلسل ضمير أبلة حكمت، إن فاتن كانت تحب الدكتور محمد عبد الوهاب، وكانت تعامله كسيدة مصرية أصيلة، مؤكدة أن حبها لعمر الشريف انتهى بالانفصال.