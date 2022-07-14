عندما سألوا إلهام شاهين ليه كانت العصمة بيدك وطلقتي زوجك بالتلفون؟.. فأجابت بكل جرآءة وكشفت المستور

أجهضت نفسها لمرتين، حتى أنها نظير جرأتها بعدما طلقت زوجها الثاني في التليفون،وتعرضت لتهديدات بالقتل، فلم تخف وحافظت على قرارها الذي كان رد الفعل عليه بتصويب ماء نار ناحية وجهها، إنها الفنانة الكبيرة الهام شاهين.

وكشفت إلهام شاهين عن السر وراء محاولة طليقها الثاني، رجل الأعمال اللبناني، عزت قدورة، تشويهها بإلقاء ماء نار على وجهها.

وقالت إلهام شاهين في وقت سابق، خلال لقائها مع برنامج «السيرة»، إن طليقها سعى لتشويه ملامحها بعدما رفضت طلبه بأن يتزوجها مرة ثانية لكي تكون العصمة في يده ويطلقها من جديد.

وأضافت أنها وافقت على الزواج سرا من عزت قدورة بناء على طلبه الخاص لأن ابنته كانت ستتزوج بعد عام، ولا يرغب في أن يتم تناول حياته الخاصة في وسائل الإعلام، وبالفعل

وافقت على رغبته لكن أصرت على أن تكون العصمة في يدها، ولكن بعد مرور عام فوجئت باستمرار سرية زواجهما، وعندما سألته عن السبب أخبرها أن زواج ابنته يمر بعراقيل، ما دفعها للانفصال عنه وقامت بنفسها بعمل ورقة الطلاق.

وتابعت إلهام شاهين أن عزت قدورة اعتبر رفضها طلبه بأن يتزوجها مرة ثانية لكي تكون العصمة في يده ويقوم هو بتطليقها إهانة لرجولته، وكان سببا في تأجيره شخصا ما لتشويه وجهها لماء نار انتقاما منها.

وأكدت أنها سامحت طليقها على محاولة تشويهها، وأضافت أنه أكد لها أنه لم يسع لإلقاء ماء نار عليها، مرجحة أن يكون من وراء ذلك أحد أفراد عائلته.