لن تصدق من قتل سعاد حسني ! سمير صبري يخرج عن صمته ويكشف بكلِّ جراة ودون خجل سرّاً مزلزلاً ا!

يُقال إن الفنانة المصرية الشهيرة سعاد حسني التي كانت قد توفيت في الـ21 من حزيران/يونيو في العام 2001، عن عمر 58 عاماً توفيت إثر سقوطها من شرفة المنزل الذي كانت تقطنه في الطابق السادس من مبنى ستوارت تاور في لندن.

وفي قراءة مختلفة كشف الفنان المصري الكبير"سمير صبري" خلال ندوة عقدت مؤخراً تحت عنوان "فن العمر الجميل" وشارك فيها من على كسريه المتحرك، عن سر صادم من أسرار وفاة الفنانة المصرية الكبيرة "سعاد حسني".

ففي البدء كان قد تحدث "صبري"عن علاقته بالسندريلا قائلاً : "كنت أحب سعاد حسني وتربطني بها صداقة منذ فيلم غابة الحب والزواج، وكانت سعاد تحتاج إلى توجيه وكانت هائلة على الشاشة".

ثم تطرق لموتها بالقول وقد انفعل: "ولكن عند موتها ذهبت إلى المطار لتصوير جثمانها وسافرت إلى لندن وقمت بحجز قاعة في أوتيل ووضعت كاميرات وأجريت حوارات مع من كانت سعاد على علاقة معهم".

وأضاف صبري كاشفاً سرَاً خطيراً عن وفاة الفنانة في إشارة إلى أن قاتل الفنانة هو داخل غرفتها التي تسكنها : "رأيي أن سعاد توفيت بالشقة في مشاجرة ويقول الأطباء في تقريرهم إنها توفيت بسبب خبطة في الدماغ وكدمات متفرقة في جسدها دون أي كسور في العظام، وبالتالى فمن المستحيل أن يقفز شخص من الدور السادس دون أي كسور في العظام".