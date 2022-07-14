ولأول مرة إبنة يوسف شعبان تدخل عالم التمثيل بقوة وتخطف كل الانظار بجمالها الجذاب الساحر... لن تصدق ان هذا الجمال موجود على الأرض.!!

كشفت زينب شعبان إبنة الفنان المصري الراحل يوسف شعبان عن خوضها لتجربة التمثيل للمرة الأولى وذلك بمشاركتها في مسلسل كويتي يحمل إسم ديوانية الحب.

وأشارت إبنة يوسف شعبان في تصريحات صحفية إلى أن قرارها بدخول عالم التمثيل جاء في الوقت المناسب وأنها في حال نجحت في التمثيل سوف تستمر في هذا المجال إلى جانب عملها كإعلامية



وأضافت زينب التي تقيم في دولة الكويت حول طبيعة دورها في المسلسل فقالت أنها تجسد شخصية فتاة تدعى داليا تتمتع بطيبة القلب ولها تأثير كبير على من حولها مشيرة إلى أنه دور بسيط ولكنه محوري .



وتابعت : ” أحببت نص مسلسل ديوانية الحب بشدة ولذلك وافقت عليه دون تردد إذ كنت سابقًا قد حسمت أمري بأن لا أشارك في أي عمل درامي إلا إذا كان جيدًا ” .