مين أكثر واحد نفسك تتجوزيه؟ النجمة سمية الخشاب أجابت بجرأة ودون خجل وصدمت الجميع !

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن مواصفات فتى أحلامها، وذلك خلال لقاء سابق ببرنامج «أبلة فاهيتا»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» والدمية «كارو».

وقالت الفنانة سمية الخشاب إن مواصفات فتى أحلامها يكون طيب وخفيف الظل وكريم وابن ناس ومحترم و«ميرغيش كتير وينجز ويلخص».

كما ردت الفنانة سمية الخشاب، على سؤال أحد متابعيها، حول كيفية اختيار شريك حياتها، بعدما فتحت باب المناقشة لمتابعيها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت أحد متابعي سمية الخشاب، سؤالا لها قائلة: "إزاي اختار شريك حياة مناسب يا فنانة الدنيا بقت لبش"، لترد الفنانة، بأن من أهم الأشياء التي يجب توافرها أن يكون مقطوع من شجرة، علشان حيزابونات عيلته ميخربوش عليكي.

وتابعت سمية الخشاب، أنه لابد أن يكون غني عشان مش طالبة قشفرة، كفاية اللي هتشوفيه معاه، وأضافت: يكون بيغسل سنانه وبيقص ضوافره ومبيعملش تيك توكس عشان "ميفرجش عليكي خلق الله".

يذكر أن سمية الخشاب، شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا فينًا كبيرًا في مصر والعالم العربي، ومنها مسلسل موسي، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا في العالم العربي.