اسرار صادمة وراء زوجة ساديو ماني المحجبة التي أشعلت مواقع التواصل بجمالها الخرافي

مع نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية تداول نشطاء عبر مواقع التواصل، صورة للاعب السنغالي ونجم ليفربول الانجليزي ساديو ماني رفقة فتاة محجبة قالوا بأنها زوجته.

وجاء في التعليقات المرافقة أن ماني لم يصطحب زوجته إلى مباريات كأس الأمم الإفريقيّة “حفاظاً عليها من العبث في الملاعب”.

وتفاعل نشطاء مع المنشورات المتداولة على نطاق واسع، كما أشادوا باختيار اللاعب السنغالي لفتاة محجبة وحفاظه عليها، فيما سخر آخرون من الادعاء ونفوا أن تكون تلك التي في الصورة زوجته.

وأكد مغردون بأن الصورة نشرت منذ سنوات في مواقع إخبارية وهي تعود لكان 2019 المنظم في مصر، حيث اقتحمت المعجبة الملعب وكان رجال الأمن بصدد منعها قبل أن يطلب منهم ماني السماح لها بأخذ صورة تذكارية معه.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الشابّة الظاهرة في الصورة ما هي إلا مشجّعة مصريّة، فيما لا يُعرف عن اللاعب أنه متزوّج.

وأضاف التقرير أن التفتيش عن الصورة على محرّكات البحث أظهر أنها منشورة قبل سنوات على وسائل إعلام مصريّة ومواقع متخصّصة بكرة القدم، على أنها لمشجّعة مصريّة طلبت التقاط صورة مع اللاعب السنغالي في فريق ليفربول.

واحتفل ساديو ماني بعيد الفطر المبارك بصحبة محمد صلاح ونابي كيتا وإبراهيم كوناتي، ونشرت الصفحة الرسمية لفريق ليفربول صوراً لهم وهم يستعدون بالزينة والبالونات لاحتفالات العيد.