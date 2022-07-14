نيرمين الفقي وأبو هشيمة... ماحقيقة إعلان الخطوبة المفاجئ يشعل مواقع التواصل ويحرق قلب ياسمين صبري.!!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر خطوبة الفنانة نرمين الفقي على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وظهور خاتم من الألماس في الصور المتداولة؛ لتنطلق التعليقات مابين تهنئة وتساؤل حول حقيقة الأمر.

واجتاح خبر الخطوبة السوشيال مديتا بعد أن نشرت نيرمين صورة ليد رجل وسيدة يرتديان خاتم خطبة من الماس عبر خاصية ستوري إنستجرام، وهو ما اعتبره البعض إعلانا للخطوبة.

ولن يصدق الجمهور أن النجمة نرمين الفقي، قد تخطت الخمسون عامًا، وذلك بسبب حفاظها على مظهرها ورشاقتها وشبابها، حيث أن نرمين الفقي ولدت بمحافظة الإسكندرية، يوم 21 يونيو لعام 1972، أي أنها تبلغ من العمر حاليًا 50 عامًا.



تحاول الفنانة نرمين الفقي، دائمًا بالحفاظ على رشاقتها وشبابها، رغم تخطيها سن الخمسين، إلا أنها تمارس الرياضة بشكل دائم وتهتم بالأكل الصحي والنوم في وقت مبكر.



شائعات تعرضت لها نرمين الفقي

تعد شائعة خطوبة نرمين الفقي، من رجل أعمال ليست الأولى، حيث أنها تعرضت لهذه الشائعة أكثر من مرة، فذات مرة انتشر خبر خطوبة نرمين الفقي من مصور، ومرة آخرى تردد خطوبتها من أحد العاملين بالوسط الفني.

وتوقع الجمهور أن يكون الرجل صاحب اليد هو رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، وأن الخطوبة ستتم بشكل مفاجئ مثلما حدث مع الفنانة ياسمين صبري.



وحتى الآن، لم يتم إعلان الأمر رسميًا، لكن الجمهور بادر للتخمينات، وعلق أحدهم على الصورة عبر حساب نيرمين: "الدين لله، والوطن للجميع، والجميلات لأبو هشيمة".



ويبدو أن التعليق في محله، لأنه نال الكثير من الإعجابات، والمعروف أن أبو هشيمة تزوج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ثم المصرية ياسمين صبري، والآن تدور الشائعات حول خطبته نيرمين الفقي.