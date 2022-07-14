سبب صادم وراء طلاق جميلة الجميلات شادية في ( ليلة الدخلة ).. والمفاجأة ما فعله بها والدها عند معرفته لما حدث؟

شهدت الحياة الشخصية للفنانة الراحلة شادية، العديد من الأزمات مع والدها، حيث كانت العلاقة بينهما متوترة كثيرًا، وكان يشدد الخناق عليها.

وكان لوالد شادية العديد من التدخلات في عملها وفي حياتها الشخصية، وهو ماحكته الراحلة في تصريحات لها سابقًا.

ومن أبرز المواقف التي اتسمت بالمشاحنات مع والدها، كانت قبل الشهرة، وكانت تتعلق بالزواج، حيث حاول أهلها إرغامها على الزواج ضد إرادتها، خوفا من مستقبلها الفني التي كانت تحلم به في بداية طريقها.تقول شادية، إن والدها كان يقتنع انها في السن المناسبة للزواج،.

ولكنها لم تكن تفكر في أي شيء غير مستقبلها في هذه الفترة وكان الزواج يعني قتل احلامها قبل أن تولد بإحضار والدها عريس جديد، يعمل مدرس، ويرغب في عقد قرآن مباشرة، مشيرة إلى موافقة أهلها رغم اعتراضها، وبالفعل أقاموا عقد القرآن.

“وجدت أن الصمت هذه المرة لن يجدي نفعا وهددت بالانتحار فعلا وكان الأمر جديا بالنسبة لي”. أنه بالفعل وافق والداها على طلاقها منه في “ليلة الدخلة”، بعدما لاحظوا اصرارها علي الانتحار حال إكمال هذا الزواج.