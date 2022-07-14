شاهدو الصدمة لن تصدقوا كيف كان الفان هاني شاكر وهو طفل صغير.. يصعب التعرف عليه وكأنه شخص آخر.

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان المصري الشهير هاني شاكر وهو صغير، حيث أكّد البعض أن ملامحه على كبر، أصبحت مختلفة تمامًا.

في التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة بالأبيض والأسود للفنان المصري ​هاني شاكر​ وهو يقدّم إحدى الأغاني.

ونالت هذه الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين عبروا عن محبتهم الكبيرة لـ هاني شاكرإليكم هاني شاكر وهو من جهةٍ أخرى، يبدو أنّ نقيب الفنانين هاني شاكر قد يستمتع بإذلال حمو بيكا بعد أن تقدّم الأخير بـ اعتذار منه.

هذا بحسب ما قاله العديد من المتابعين، حيث اعتبر بعضهم أنّ شاكر لا يبغي إلّا الاعتذار منه علنًا ليسمح لهم بالغناء مرّةً أخرى، عندها، وبعد الاعتذار، قد لا يصبح الفن في خطر!

في التّفاصيل، نشر الفنان المصري ​حمو بيكا​ منشوراً جديداً عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي فايسو وقد وجه حمو بمنشوره رسالة للنجم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر معتذراً منه وطالباً منه السماح له بالعمل والحصول على تصريح للغناء.

وكتب عبر حسابه على منصة التواصل الإجتماعي قائلاً :”الأستاذ هاني شــاكر (نقيب المهن الموسيقية و أمير الغناء العربي) بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني”.

وتابع :”واستسمح حضرتك أن تقبل اعتذاري انت وكل اساتذتي في النقابة ..انا مكنتش طالب اكتر من اني اشتغل ومش طالب اكتر من التصريح السنوي لإني عايـز اشتغل واشوف شغلي وحياتي .. اتمنى ان تقبل اعتذاري وتعتبرني ابن من ابنائك”.

نال منشور حمو انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل حيث تفاعل بعض من الجمهور المصري مع حمو مطالبين النقابة بمسامحته والسماح له بمتابعة عمله.